Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı
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Ankara Valiliği, kentte gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağına dair uyarıda bulundu. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, kentte gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Ankara Valiliği, bugün için meteorolojik uyarı yaptı. Valilik, saat 13.00'da başlayacak yağışın saat 19.00'da bitmesinin beklendiğini bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

" Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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