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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Güncel Haberler

ANKARA Valiliği, öğle saatlerinden itibaren özellikle güney ilçeleri olmak üzere gök gürültülü kuvvetli yağışın beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

ANKARA Valiliği, öğle saatlerinden itibaren özellikle güney ilçeleri olmak üzere gök gürültülü kuvvetli yağışın beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz, tahmin ve verilerine göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara'da güney ilçeler başta olmak üzere yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yer yer dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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