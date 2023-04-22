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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

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ANKARA Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

ANKARA Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 23 Nisan 2023 Pazar günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam ilk saatlerde ilimizin güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

23 Nisan Twitter Güncel Haberler

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