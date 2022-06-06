Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Haberler

Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı ANKARA Valiliği'nce kentin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. ANKARA Valiliği'nce kentin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ankara Güncel Haberler

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