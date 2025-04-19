Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Ankara Valiliği, kent çevresinde 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirerek, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valiliği, kent çevresinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzde ki 2 saatlik periyotta Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.