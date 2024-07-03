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Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Ankara Valiliği, şehrin kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

ANKARA Valiliği, şehrin kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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