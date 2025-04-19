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Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Uyarısı
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Ankara Valiliği, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklar için vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

ANKARA Valiliği, kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunarak vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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