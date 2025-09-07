Ankara Valiliği'nden Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

ANKARA Valiliği, bugün gece saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 8 Eylül 2025 Pazartesi günü gece ilk saatlerden itibaren Ankara il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.