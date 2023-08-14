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Ankara Valiliği, Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler hakkında inceleme başlattı

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Ankara Valiliği, Kocatepe Camii'nde çekilen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Valiliği, Kocatepe Camii'nde çekilen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Kocatepe Camii'nde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında valiliğimizce adli ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Valiliği Cami Güncel Haberler

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