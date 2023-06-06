Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ankara Valiliği ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sıfır atık eğitim setleri dağıttı

Ankara Valiliği ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sıfır atık eğitim setleri dağıttı

Güncel Haberler

Ankara Valiliği, 'sıfır atık' konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim setleri dağıttı. ATO Kongre Merkezindeki törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında hazırlanan 'Çevreci Çocuk Sıfır Atık Eğitim Seti' Başkent'te eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine verildi.

Ankara Valiliği, "sıfır atık" konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim setleri dağıttı.

ATO Kongre Merkezindeki törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hazırlanan "Çevreci Çocuk Sıfır Atık Eğitim Seti" Başkent'te eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine verildi.

Çevreci Çocuk Eğitim Yayınlarının "2.000.000 Çocuk İçin Bende Varım" kampanyası kapsamında çocuklarda sıfır atık konusunda farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan setlerde, yenilenebilir enerji, küresel ısınma, çevre temizliği, geri dönüşüm ve ekosistem konularını içeren kitaplar bulunuyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

İklim Değişikliği Ankara Valiliği Çocuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title