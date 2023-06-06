Ankara Valiliği ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sıfır atık eğitim setleri dağıttı
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Ankara Valiliği, 'sıfır atık' konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim setleri dağıttı. ATO Kongre Merkezindeki törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında hazırlanan 'Çevreci Çocuk Sıfır Atık Eğitim Seti' Başkent'te eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine verildi.
Ankara Valiliği, "sıfır atık" konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim setleri dağıttı.
ATO Kongre Merkezindeki törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hazırlanan "Çevreci Çocuk Sıfır Atık Eğitim Seti" Başkent'te eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine verildi.
Çevreci Çocuk Eğitim Yayınlarının "2.000.000 Çocuk İçin Bende Varım" kampanyası kapsamında çocuklarda sıfır atık konusunda farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan setlerde, yenilenebilir enerji, küresel ısınma, çevre temizliği, geri dönüşüm ve ekosistem konularını içeren kitaplar bulunuyor.