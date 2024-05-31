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Ankara Valiliği, Etimesgut'ta Komşular Arasında Yaşanan Saldırı İddiasını Soruşturuyor

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Ankara Valiliği, Etimesgut'ta komşular arasında yaşanan sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiasıyla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Ankara Valiliği, Etimesgut'ta komşular arasında yaşanan sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiasıyla ilgili gerekli soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığınca yürütüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada da yer alan, İlimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir." denildi.

Kaynak: AA / Güncel

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