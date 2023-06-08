Ankara Valiliği, Cuma Günü Sağanak Yağışa Karşı Uyardı

ANKARA Valiliği, cuma günü etkili olması beklenen sağanak nedeniyle, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 9 Haziran 2023 Cuma günü ilimiz çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.