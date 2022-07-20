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Ankara Üniversitesinden Bolu'da içme suyundan etkilenen çocuklara ilişkin açıklama

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Ankara Üniversitesinden Bolu'da içme suyundan etkilenen çocuklara ilişkin açıklama

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Bolu'da içme suyundan etkilenen ve tedavi için hastaneye nakledilen 6 çocuktan 5'inde diyaliz ihtiyacı oluştuğunu, bu klinik tablonun nedenine ilişkin araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Bolu'da içme suyundan etkilenen ve tedavi için hastaneye nakledilen 6 çocuktan 5'inde diyaliz ihtiyacı oluştuğunu, bu klinik tablonun nedenine ilişkin araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve tedavi için Cebeci Hastanesi'ne nakledilen çocukların sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji servislerinde Bolu'daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hastanın izlendiğini bildiren Kendirli, şunları kaydetti:

"İlk hastayı 16 Temmuz 2022 tarihinde kabul ettik. Hastaların yaşları 3 ile 15 yaş aralığında değişmektedir. Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi'nde izlenmektedir. Hastalardan 5'inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablonun nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

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