Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Yarsan'dan 'Veteriner Hekimler Günü' mesajı Açıklaması

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, son 30 yılda ortaya çıkan enfeksiyonların yüzde 75'inin zoonotik karakterli olduğuna işaret ederek, "Bu, bir taraftan hayvan sağlığını diğer taraftan insanlara bulaşarak halk sağlığını etkilemektedir.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, son 30 yılda ortaya çıkan enfeksiyonların yüzde 75'inin zoonotik karakterli olduğuna işaret ederek, "Bu, bir taraftan hayvan sağlığını diğer taraftan insanlara bulaşarak halk sağlığını etkilemektedir. Çözümleri noktasında veteriner hekimler aktif çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yarsan, "Dünya Veteriner Hekimler Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Dünya Veteriner Hekimleri Birliğinin 2000 yılında aldığı kararla, her sene nisanın son cumartesi gününün, uluslararası ölçekte "Veteriner Hekimler Günü" olarak kabul gördüğünü belirten Yarsan, Türkiye'de bu günün ilk olarak 28 Nisan 2001'de kutlandığı hatırlattı.

Her yıl bir temayla kutlamalar yapıldığına işaret eden Yarsan, "2023 için belirlenen tema ise veteriner hekimlerin çalışma alanlarının çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşitlik ilkesi içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeleri konularında veteriner hekimlerin teşvik edilmesi, motive edilmesidir." bilgisini verdi.

Veteriner hekimliğin, hayvanların evcilleştirilmesiyle tarih sahnesine çıkmış, dünyanın en saygın ve en köklü mesleklerinden olduğunu belirten Yarsan, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların, beşeri hekimliğin gelişmesine de büyük katkı sağladığını vurguladı.

Veteriner hekimlerin, hayvan ve aynı zamanda insan sağlığının korunması, hayvan refahının iyileştirilmesinin yanı sıra gıda güvenliğinin sağlanması, küresel açlığın azaltılması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, hayvan ıslahı, tıbbi araştırmalar ve biyolojik çeşitliliğin korunması alanlarındaki çalışmalarıyla insanlığa büyük katkılar sağladığını bildiren Yarsan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplum sağlığı yönüyle son derece önemli olan zoonotik hastalıklar, bakteri, virüs, parazit, mantar gibi birçok mikroorganizma tarafından oluşturulmaktadır. İnsanlarda görülen enfeksiyon hastalıklarının yüzde 60'ını oluşturan 200'den fazla zoonotik hastalık bulunmaktadır. Son 30 yılda yeni ortaya çıkan enfeksiyonların yüzde 75'i zoonotik karakterlidir. Zoonotik hastalıklarla mücadelede en önemli husus, hayvanlarda hastalığı yok etmektir. Zoonozlar bir taraftan hayvan sağlığını etkileyerek ekonomik kayıplara neden olmakta, diğer taraftan insanlara bulaşarak halk sağlığını etkilemektedir. Bununla birlikte yine son derece önemli olan ve ileriye dönük küresel bir pandemi riski taşıyan 'antimikrobiyal direnç' konusu da toplum sağlığını etkileyecek boyutlardadır. Bütün bu sorunlarla, özellikle çözümleri noktasında veteriner hekimler aktif şekilde çalışmalarını sürdürmekte, halk sağlığının korunmasına önemli katkılar sağlamaktadırlar."

Türkiye'de bugün aktif fakülte sayısının 32 olduğunu, 40 bin civarında da veteriner hekim bulunduğunu aktaran Yarsan, "Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler gibi birçok kamu kurumunda ve serbest olarak kliniklerde görev yapan veteriner hekimler, hayvan sağlığını, çevre sağlığını ve halk sağlığını korumak için etkin şekilde çalışmaktadır." açıklamasını yaptı.

Yarsan, hayatın her alanında aktif çalışan, hayvan ve çevre sağlığı konularında aktif rol üstlenen veteriner hekimlerin bu anlamlı gününü kutladığını belirtti.