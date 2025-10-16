Haberler

Ankara Üniversitesi ve ArsaVev'den Akademik İşbirliği Protokolü

Ankara Üniversitesi, ArsaVev ile sektörde nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak için akademik işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, gayrimenkul alanında eğitimler verilecek ve öğrenciler sektörle buluşturulacak.

Ankara Üniversitesi (AÜ) ile ArsaVev arasında sektörde nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak amacıyla akademik işbirliği anlaşması yapıldı.

AÜ Rektörlük yerleşkesinde gerçekleşen işbirliği protokolü, ArsaVev Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sema Öztürk ve Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu arasında imzalandı.

İşbirliği kapsamında, ArsaVev Akademi çatısı altındaki eğitim içerikleri, Ankara Üniversitesi'nin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanacak ve sertifikalanacak.

Eğitimlerde, arsa yatırımı, değerleme, imar süreçleri, yatırım risk analizi ve gayrimenkul hukuku gibi konular ele alınacak. Bu kapsamda öğrencilere, hem akademik hem de pratik birikim kazandırma hedefleniyor.

"Stajyer olarak aldığımız kişileri de yönetici konumuna getirecek bir oluşum içerisindeyiz"

ArsaVev Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sema Öztürk, burada yaptığı konuşmada, ekip olarak çalışanların eğitimlerine önem verdiklerini söyledi.

Gayrimenkul sektörüne Ankara Üniversitesi'nin geliştirdiği öğrencileri yetiştireceklerini belirten Öztürk, "Tüm satış ofislerimizde yatırım uzmanlarımız ya da gayrimenkulle alakalı birimlerle öğrencilerin stajyerlikle başlayan bir sürece gitmesini sağlayacağız. Bu da hem markamızın daha çok tanınmasını sağlayacak hem de Ankara Üniversitesi ile işbirliği olmuş olacak." diye konuştu.

Türkiye genelinde 16 satış ofisi olduğunu söyleyen Öztürk, "Avrupa'da uluslararası bölgelere de ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm satış ofislerimize yaklaşık beşer altışar kişilik ekibimiz var. Bunlar, satış müdürleri ve satış yöneticilerimizden oluşuyor. Ankara Üniversitesi'nden stajyer olarak aldığımız kişileri de yönetici konumuna getirecek bir oluşum içerisindeyiz." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ise üniversite olarak sektörel gelişimi destekleyen, sürdürülebilir ve yenilikçi projelerin her zaman yanında olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
