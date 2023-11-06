Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'ın annesi Müzeyyen Ünüvar yaşamını yitirdi
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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın annesi Müzeyyen Ünüvar, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın annesi Müzeyyen Ünüvar, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Müzeyyen Ünüvar'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Mersin Kocahasanlı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kocahasanlı Akkale Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: AA / Güncel