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Rektör Ünüvar'dan içme suyundan etkilenen çocuklara ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Rektör Ünüvar'dan içme suyundan etkilenen çocuklara ziyaret

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenen ve sevk edildikleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde tedavileri devam eden çocukları ziyaret etti.

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenen ve sevk edildikleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde tedavileri devam eden çocukları ziyaret etti.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya ve Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli ile beraber, Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavileri süren çocukları ziyaret etti. Ünüvar, kanlı ishal sonrası gelişen böbrek yetmezliği (Hemolitik Üremik Sendrom) tanısıyla tedavi edilen yaşları 3 ile 15 arasında değişen 6 hasta hakkında doktorlarından bilgi aldı. Ünüvar, 3'ü yoğun bakım, 3'ü de serviste takip edilen; klinik durumları daha iyiye gittiği öğrenilen hastalarla sohbet etti. Hastaların yakınlarıyla da görüşen Ünüvar, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.


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