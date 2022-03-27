Ankara Üniversitesi öğrencileri "Sofranın Şefleri" yarışmasında yöresel yemekler pişirdi

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesinin öğrencileri, "Sofranın Şefleri" yemek yarışmasında yöresel yemeklerden oluşan menüler hazırladı.

Üniversitenin Beşevler Kampüsü Güneş Meydanı'nda düzenlenen "Sofranın Şefleri" yarışmasında, Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu mutfaklarından yemekler yapıldı.

Öğrencilerin ilişkilerini güçlendirmek ve kültürlerini tanıtmalarına fırsat sunmak amacıyla düzenlenen yarışmada, her bölgenin yemeği için 3 takım yer aldı.

İç Anadolu Bölgesi'nden Ankara tava, irmik helvası, bamya çorbası, Güneydoğu Anadolu'dan mahluta çorbası, patlıcan kebap, künefe, Karadeniz Bölgesi'nden karalahana çorbası, hamsili pilav ve Laz böreğinin yapıldığı etkinlikte 9 takımda toplam 54 öğrenci yarıştı.

Biyomedikal Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Gamze Güler, güzel bir anı olsun diye arkadaşlarıyla yarışmaya katıldıklarını belirterek, "Yemek yapmayı çok seviyorum. Karadeniz mutfağını da seviyorum çünkü Kastamonuluyum. Bugün İç Anadolu Bölgesi'nin yemeklerini yapıyoruz ve çok emek veriyoruz." dedi.

Radyoterapi Bölümü öğrencisi İrem Dalkılıç, yemek yapmayı çok sevdiklerini ve yarışmayı duyunca hemen katılmak istediklerini dile getirerek, "Takımdaki tüm arkadaşlarım sağlık bölümü öğrencisi. Sağlıklı yemekler yapmak için yarışıyoruz." diye konuştu.

Tıbbi Laboratuvar Bölümü öğrencisi İlayda Konukçu da yarışmanın keyifli geçtiğini belirterek, "Bir saatte üç yemek çıkardık. Zamanlamamız çok iyiydi. Her şey umduğumuz gibi geçti. Malzeme desteğimizi üniversitemiz verdi. Dekoratif eşyalarımızı biz getirdik. Umarım yemeklerimiz de sevilir." dedi.

Birer saat süre verilen yarışmada, jüri üyeliğini Ankara Üniversitesi diyetisyenleri yaptı.