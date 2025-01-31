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Ankara Üniversitesi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ankara Üniversitesi Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından organize edilen ödül töreninde, çeşitli medya kuruluşları ve akademik personel ödül aldı. Rektör Prof. Dr. Ünüvar, üniversitenin Türkiye'nin en ileri teknolojilerini kullandığını vurgulayarak, kurumsal sorumluluklarını ve devletin fikri mutfağı olma görevlerini dile getirdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünce düzenlenen "Ankara Üniversitesi Ödülleri" sahiplerini buldu.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ödül törenine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Kamu Denetçisi Ertunç Erkan Balta ile akademisyenler ve medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Prof. Dr. Ünüvar, olayın derin bir hüznünü yaşadıklarını ifade ederek, afet ve benzeri durumlarda üniversite olarak aktif çalışma yaptıklarını belirtti.

Prof. Dr. Ünüvar, her alanda Türkiye'nin en ileri teknolojilerinin kullanıldığı Ankara Üniversitesinin, sadece köküne bağlı değil, aynı zamanda ufkuna da sahip çıkan çok değerli, heyecan verici bir üniversite olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesinin, Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesi olduğunu ifade eden Ünüvar, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün bizzat talimatıyla ve desteğiyle kurulması nedeniyle üniversitemiz, Cumhuriyet'in ilk üniversitesi sıfatıyla devletin fikir mutfağı ya da devletin fikir atölyesi sıfatını en güzel şekilde yerine getiriyor." dedi.

Üniversitenin önemli bilimsel çalışmalar yaptığını belirten Ünüvar, şöyle devam etti:

"Ülkemizde yaşayan bireylerin problemi bizim problemimizdir. Ülkemizde yaşayan bireylerin mutluluğu bizim çabamızla artacaksa o da bizim mesuliyetimiz altındadır. Dolayısıyla bizler sadece kurumsal anlamda, akademik anlamda bir sorumluluk içerisinde değil, aynı zamanda kurumsal hassasiyetimizle de devletin fikir mutfağı olarak devletimizin, milletimizin emrindeyiz. Bayrağımızı en yukarıya taşımak için çalışıyoruz, gayret ediyoruz."

Konuşmanın ardından ödül töreni takdimine geçildi.

Ödüle değer görülen medya kuruluşlarından Anadolu Ajansının (AA) ödülünü Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru aldı.

TRT Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ adına Hatice Kübra Bal, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet adına Evren Doğru, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan ve TRT Ankara Radyosu Program Müdürü Vurkan Sugeçti de ödüllerini aldılar.

Akademik personele de yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu çeşitli alanda ödüller verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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