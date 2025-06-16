Ankara Üniversitesi'nde Öğrencilere Soruşturma Açıldı

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Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, mevcut hükümeti protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına katılan çok sayıda öğrenciye yeni soruşturma açtı. Soruşturma gerekçesi, öğrencilerin söz konusu etkinlikte yaşadığı sözlü sataşmalara dayandırıldı.

(ANKARA) – Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, "Mevcut hükümeti protesto etmek" gerekçesiyle çok sayıda öğrenciye yeni soruşturma açtı. Soruşturmaya gerekçe olarak öğrencilerin 24 Mart günü Cebeci Kampüsü'nde "mevcut hükümeti protesto etmek amacıyla düzenlenen bir basın açıklamasına katılmaları" gösterildi.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, çok sayıda öğrenci hakkında yeni soruşturmalar açtı. Soruşturmada, 24 Mart tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi arka bahçesinde yaklaşık 100 kişilik grubun mevcut hükümeti protesto etmek istedikleri basın açıklaması esnasında bir grupla sözlü sataşmaya girdikleri ifade edildi. Soruşturmaya gerekçe olarak öğrencilerin "mevcut hükümeti protesto etmek amacıyla düzenlenen bir basın açıklamasına" katılmaları gösterildi. Öğrenciler Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından aranarak haklarında soruşturma açıldığını öğrendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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