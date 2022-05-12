Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler arasında "İnek Bayramı" gerginliği - Haberler

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Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler arasında "İnek Bayramı" gerginliği

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Güncel
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciler arasında "İnek Bayramı" gerginliği yaşandı. Bir grup öğrenci İnek Bayramı'nın İslami değerleri aşağıladığı gerekçesiyle salona girip slogan attı.

Ankara ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) düzenlenen geleneksel İnek Bayramı etkinliği sırasında etkinliği düzenleyen öğrenciler ve İslami değeri aşağıladığı gerekçesiyle salona gelen diğer gruptaki öğrenciler arasında gerginlik yaşandı.

Twitter'da Daily Islamist isimli sayfanın paylaştığı videoda salonda etkinlik çerçevesinde yapılan konuşmaya salona giren diğer bir grup öğrenci slogan atarak etkinliği protesto etti.

EĞİTİM-SEN'DEN TEPKİ

Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi, "Mülkiye'de öğrencilerimizin geleneksel İnek Bayramı'nı kutlamak için astığımız pankartımız dekanlık tarafından kaldırılmak istendi, izin vermedik. Kampüs de bizim, gelenek de bizim, inek de bizim, bayram da bizim! Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet!" açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Güncel

Ankara Üniversitesi, İnek Bayramı, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Rafflesia:

İnek bayramı nedir yaa gerzek mi bunlar garip garip şeyler çıkarıyorlar.

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