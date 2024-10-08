Üye Girişi
Haberler

Ankara Üniversitesi'nde Kadın Cinayetlerine Protesto

Ankara Üniversitesi'nde Kadın Cinayetlerine Protesto
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi öğrencileri, İstanbul'daki kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Açıklamada, devletin kadın cinayetlerini önlemek için hiçbir adım atmadığı ifade edildi.

(ANKARA) - Ankara Üniversitesi öğrencileri son günlerde İstanbul'daki kadın cinayetlerini protesto için yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Kadınlar katledilirken devlet, önleyici ve caydırıcı hiçbir adım atmamakta; görmezden gelmektedir denildi.

Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü'ndeki gençlik örgütleri ve kadın toplulukları İstanbul'daki kadın cinayetleri ve tacizleri prtesto için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından öğrenciler adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" İ ktidar, kadınları yasalarıyla, susturmaya çalışmaktadır "

"4 Ekim günü fail Semih Çelik tarafından yarım saat arayla katledilen İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil için buradayız. Kadınlar katledilirken devlet, önleyici ve caydırıcı hiçbir adım atmamakta; şiddetten korunmak isteyen, sokakta tedirginliğe kapılmadan yürümek isteyen kadınların isyanını görmezden gelmektedir. AKP iktidarı, bulduğu her fırsatta failleri aklarken rejime direnen kadınları yasalarıyla, kolluk kuvvetleriyle susturmaya çalışmaktadır.

" Devlet, sosyal medyadan yükselen tepkilere göre hareket etmektedir "

Devlet, şiddet gören kadınların sesini duymamakta; yargısıyla, kolluğuyla şiddet mağduru kadınların beyanlarına değil, sosyal medyadan yükselen tepkilere göre hareket etmektedir. İki kadın arkadaşımız gün ortasında katledilirken İçişleri Bakanı ve okulumuz rektörü Teknofest'te boy gösteriyor fakat kadın cinayetlerine son diyen öğrencilere herhangi bir destekte bulunulmuyor.

" 8 ayda 261 kadın, erkekler tarafından öldürüldü "

2024 yılının 8 ayında 261 kadın, erkekler tarafından öldürüldü, 164 kadının ölümü ise hala şüpheli. Sadece eylül ayında 34 kadın öldürüldü. İktidarınızda Gülistan doku kayboldu, Narin katledildi, 27 Eylül'den bu yana  kayıp olan Rojin Kabaiş'ten halen ses yok. Artık Yeter!"

Kaynak: ANKA / Güncel

Ankara Üniversitesi İstanbul Güncel Ankara Şiddet Hukuk Kadın

TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama

 Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Cenazeye damga vuran kare
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Oğuzeli, Nurdağı 8-9 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İncel kadınlar kimlerdir? İncel kızlar kim? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 8 Ekim Salı Leyla 5. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ekim Çubuk, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)? Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.