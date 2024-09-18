Ankara Üniversitesi Nallıhan MYO Yeni Eğitim Yılına Merhaba Dedi
Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı. Törende, öğrencilere başarı dilekleri iletildi.
Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı.
Törene, Kaymakam Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Keşküş, Nallıhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Ayhan Aydın ve öğrenciler katıldı.
Bilgisayar programcılığı ve elektronik teknolojisi alanında 2 yıl eğitim görecek öğrencilere başarılar dileyen Aydın, her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını kaydetti.
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