Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 100. Yıl Dönümünü Kutladı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kanunlar değişebilir ama adalet değişmez. Bizim amacımız adaletin en doğru şekilde tecelli etmesini sağlamaktır" dedi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Bakkal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Bakan Tunç, Ankara Hukuk Fakültesi'nin, Cumhuriyetin ilk hukuk fakültesi olduğunu, ülkenin hukuk gelişimi bakımından öneminin yadsınamayacağını söyledi.

Tunç, İstanbul Hukuk ile birlikte ve diğer fakültelerin de ülkedeki hukuk inşası sürecine katkılarının bulunduğunu ama Ankara Hukuk'un başkente daha yakın olması vesilesiyle hukukun inşası sürecinde çok daha etkin olduğunu belirtti.

Yeni kanunların yapılmasında, kanunların yenilenmesi sürecinde Ankara Hukuk Fakültesi akademisyenlerinin çok büyük katkı sağladığını anlatan Tunç, şöyle konuştu:

"Adaletin tecellisi önemli. Bu yuva, adaleti hakkıyla tecelli edecek kişileri yetiştiriyor. Özellikle adaletin tecellisi, hukuk devletinin amacı adaleti tecelli etmek. Adalet mülkün temelidir diyoruz. Adalet, haklıya hakkını gecikmeksizin vermektir. Adaletin tecellisini gerçekleştirmenin en önemli unsuru insandır, hukukçu kalitesidir. Yargıda insan kalitesini artırmak adına bir takım tedbirler alıyoruz. Bu kapsamda da hukuk fakültelerimizin sayılarının artmış olması nedeniyle yeni tedbirler alıyoruz. Bu seneden itibaren hukuk fakültelerindeki kontenjanların oranını yarıya indirdik. Önümüzdeki yıldan itibaren ilk 100 bine girme başarısını elde edenler hukuk fakültesine girebilecekler. Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı uygulamamızın da henüz başlarındayız. Bu konuda da öneriler geliyor. Sınav, test şeklinde uygulanıyor. Özellikle hukuk nosyonunu ölçecek şekilde olmasını istiyoruz. Bu sınavın daha etkin hale gelebilmesi ve eleştirilerin ortadan kalkması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Türkiye Yüzyılını inşallah adaletle inşa edeceğiz"

Adalet Bakanı Tunç, ihtiyaca cevap veren mevzuata ve kanunlara ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, "Kanunlar adalet için bir araçtır. Aslolan hukuktur, hukukun amacı adaleti gerçekleştirmektir. Bunu gerçekleştirirken de araçları önemlidir. Dolayısıyla kanunların sürekli değişmesi söz konusudur ama hukuk değişmez, adalet değişmez. Kanunlar yeni ihtiyaçlara göre uyarlanarak hukukun adil biçimde adaletin adil biçimde tecelli edilmesini sağlar. Türkiye Yüzyılını inşallah adaletle inşa edeceğiz, terörsüz bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Buradan yetişecek olan genç hukuklarımıza başarılar diliyoruz. Hakkaniyetten, adaletten ayrılmadan görev yapacaklarına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Sağkan: "Bu fakülte bizlere zorluklar karşısında eğilmeden durmayı, adaleti herkes için istemeyi öğretti"

Törende konuşan TBB Başkanı Erinç Sağkan da "Ankara Hukuk 1925 yılında henüz genç Cumhuriyet'in adalet arayışının merkezinde doğdu. Kuruluş amacı yalnızca hukuk öğretmek değil, yeni devletin temelini hukuk öğretmek üzerine inşa etmekti. O günlerde Atatürk ve arkadaşları şunu çok iyi biliyorlardı; siyasi bağımsızlık ancak hukukla korunabilir. Devletin temeli adalet ile güçlenir. İşte bu fakülte o ideallerin ete, kemiğe büründüğü yerdir. Ankara Hukuk'ta öğrendik ki hukuk sadece yazılı metinlerden değil toplumsal vicdandan doğar. Bu fakülte bizlere zorluklar karşısında eğilmeden durmayı, adaleti herkes için istemeyi ve hukukun sesi olmanın en önemli görevimiz olduğunu öğretti" dedi.