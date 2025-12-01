Haberler

Ankara Üniversitesi "Gayrimenkul Teknolojileri Merkezi"nin kapılarını açtı

Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademiyi ortak bir platformda buluşturarak ülkenin dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine akademik katkı sunmayı amaçlayan Ankara Üniversitesi "Gayrimenkul Teknolojileri Merkezi"nin açılışı yapıldı.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Teknolojileri (Proptech) Merkezinin açılışı, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Seminer Salonu'nda yapıldı.

Programın açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, gayrimenkul teknolojileri konusunun hem kamu hem de özel sektörü ilgilendirdiğini belirtti.

Kalkınma Planı'nda dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümden bahsedildiğini, yeşil dönüşümde sıfır karbon hedefiyle ilerlendiğini kaydeden Hatipoğlu, gayrimenkul teknolojilerini verimli bir hale getirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Hatipoğlu, Bakanlık olarak pek çok çalışmayı teknolojiyle buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi kullandığımız örneklerden bir tanesi kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması. İlk defa bir tarafında devlet olmayan bir hizmet ve işlem e-Devlet üzerinden yapılıyor. Neticede iki tarafı var, ancak devlet gözetiminde ve bir güvence sağlayarak bu işlemi e-Devlet'e aktardık. Bakanlık olarak bizim yürüttüğümüz, önem verdiğimiz bir proje. Bu alanı daha dijitalleştirerek, güvenli bir hale getirmek istiyoruz. Gayrimenkul sektörü kayıt dışılık açısından çok kıymetli ve sorunların olduğu bazı boyutları da var. O yüzden bu alanda farklı yazılımlarla yapay zekayı da kullanıyoruz. Gayrimenkul alım satımında gerçek dışı beyanları önlemeye dönük çaba içerisindeyiz. Sistemi, yapay zekayı elimizdeki verilerle birlikte çalıştırarak vatandaşlarımıza cezalandırma amaçlı değil ama gönüllü uyuma davet edecek bir yöntemle yol göstermek istiyoruz."

Hatipoğlu, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Teknolojileri Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Gayrimenkulde değer artışı ya da azalması konularının da konuşulması gerektiğini düşünüyorum."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da, gayrimenkulün çok kıymetli bir hale geldiği bir dönemin yaşandığını belirtti.

Zaman zaman beklenmedik hadiselerin gayrimenkulü farklı değerlere taşıyabildiğini, bunun en önemli örneğinin Kovid-19 salgınında köylerin önemli hale gelmesi olduğunu belirten Ünüvar, sektörün problemlerinin konuşulması, bunlarla ilgili yol haritasının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ünüvar, "Kalkınmaya paralel bir şekilde gayrimenkulde değer artışı ya da azalması konularının konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gayrimenkul sektörü dinamik bir sektör. Devletimiz de gayrimenkul fiyatlarıyla ilgili devletle millet arasındaki dengeyi sağlamak adına mevzuat düzenlemeleri yapıyor. Alanın, satanın ve oturanın hakkının korunması adına yapılan işler. Bunları bir eğitim kurumu olarak tartışmalıyız. Genç bir nüfusumuz var, dinamik bir inşaat sektörü var ve en önemlisi hızlı bir teknoloji var. Teknoloji her şeyi dönüştüren, geliştiren, bazen farklılaşan bir alan. Dolayısıyla bütün bunların birbiriyle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor ki yaşanabilir şehirler oluşturalım." dedi.

Türkiye'nin çok güzel ve önemli bir ülke olduğunu belirten Ünüvar, gayrimenkul işlerinde mutlaka ülkede huzurlu yaşamın anahtarını insanlara sunacak birtakım metotlar bulunması ve bunun bilgiye dayalı olması gerektiğine işaret etti.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Proptech projesinin yürütücüsü Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş de toplumun aldığı gayrimenkule ilişkin bilgileri doğru öğrenmek istediğini ama gayrimenkul sektöründe bugün teknolojiden yararlanma düzeyinin zayıf olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında, proptech işletmelerinin sorunlarını inceleyerek çözüm bulmak istediklerini belirten Tanrıvermiş, gayrimenkul alanında eğitim ve araştırmalar yaparak sorunlar üzerine çalışacaklarını söyledi.

Tanrıvermiş, "Proptech sadece gayrimenkulün ilgileneceği bir alan değil. Burada yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, yapay zekacı ve her alandan uzman olmalı. İyi bir ekosistemin kurulduğu, kamu ve özel sektörün birlikte çalıştığı, ortak veri paylaşımı yaptığı bir alana ihtiyaç var. Bu yüzden yeni merkezimizde sadece akademik çalışmalara değil, yapay zekaya, üç boyutlu kent modellemelere ve dijital çalışmalara odaklanıyoruz." dedi.

Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Kudret Türk de kısa bir konuşma yaptı.

Rektör Ünüvar ve beraberindekiler, konuşmaların ardından Gayrimenkul Teknolojileri Merkezinin (PropTech Hub) açılışını gerçekleştirdi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program, alanında uzmanların yer aldığı "Dönüşen ve Dijitalleşen Gayrimenkul Sektörü: Türkiye'nin Gayrimenkul Teknolojileri Proptech Yol Haritası" başlıklı ulusal çalıştayla devam etti.

Kamu ve özel sektörün bir araya geldiği bir merkez

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Teknolojileri Merkezi, "proptech" kavramıyla gayrimenkul geliştirme ve proje yönetiminden akıllı bina sistemlerine, yapı bilgi modellemesinden sürdürülebilirlik uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede sektörün geleceğini yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Merkez, eğitim-öğretim, araştırma, danışmanlık ve sektörel işbirliği faaliyetleriyle kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademiyi ortak bir platformda buluşturarak, ülkenin dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine akademik katkı sunmayı amaçlıyor.

title