Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Ahlat'ta sergi açtı Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu (MYO), Bitlis'in Ahlat ilçesinde, "Kültürel Etkileşim ve Zanaatkar Eller Etkinliği" kapsamında sergi açtı. Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu (MYO), Bitlis'in Ahlat ilçesinde, "Kültürel Etkileşim ve Zanaatkar Eller Etkinliği" kapsamında sergi açtı. Ahlat Millet Bahçesinde, "moda tasarımı", "kuyumculuk ve takı tasarımı", "ayakkabı tasarımı ve üretim" programlarından öğretim görevlileri tarafından açılan sergiyi, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban da ziyaret etti, stantları gezerek, sergilenen ürünlerle ilgili bilgi aldı. Beypazarı MYO Müdür Yardımcısı Gülhan Güldür, MYO'nun atölyelerinde üretilen ürünlerin sergilenmesini sağladıklarını belirterek, serginin çok verimli geçtiğini söyledi. Güldür, "Ürün yelpazemizi yurdun diğer bir köşesinde insanlarla buluşturduk." dedi. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Ankara Üniversitesi Beypazarı Bitlis Güncel Haberler

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