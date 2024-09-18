Üye Girişi
Haberler

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda Yeni Akademik Yıl Başladı

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda Yeni Akademik Yıl Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen törende, yeni akademik yıl için yüz yüze ve uzaktan eğitim programları tanıtıldı. Müdür Prof. Dr. Harun Bayraktar, öğrencilere başarı diledi.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda yeni akademik yıl başladı.

Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, konferans salonunda düzenlenen törende, Ankara Üniversitesi'nin, Ankara'nın köklü üniversitelerinden olduğunu söyledi.

Okulda yüz yüze ve uzaktan eğitim programıyla yeni bir dönemin daha başladığını belirten Bayraktar, öğrencilere başarı diledi.

Program, günün anısına akademisyen ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ankara Üniversitesi Beypazarı ankara

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim

İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim

 Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke puanı sıralaması 2024-2025! GÜNCEL UEFA ülkeler sıralaması Fenerbahçe, Galatasaray'ı neden şikayet etti, hangi kurumlara şikayet etti? Alan final mi yapıyor? ATV Alan bitti mi? 18-19 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 18-19 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Telsiz patlar mı? Telsiz patlaması nedir? Uçakta kavga çıkaran adam kim, tutuklandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Eylül İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Histopatoloji nedir? Histopatoloji neden yapılır? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Kartal, Sultangazi, Başakşehir, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });