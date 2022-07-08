Ankara Üniversitesi APAM Müdürü Dündar: 'Abe önemli bir stratejistti'

Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Merkezi (APAM) Müdürü ve Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ali Merthan Dündar, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun önemli bir siyasi figür olmanın yanında önemli de bir stratejist olduğunu söyledi.

Dündar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abe'nin nasıl bir siyasi figür olduğunu ve Japonya siyasetindeki önemini AA muhabirine değerlendirdi.

Japonya'nın geçmişindeki suikastlara değinen Dündar, bu suikastlarda milliyetçilerin daha aşırı milliyetçilerce öldürüldüğünü anlattı.

Samuray kılıcıyla öldürülen İnejiro Asanuma ve milliyetçilerce öldürülen İnukai Tsuyoshi gibi isimlerden söz eden Dündar, Abe'nin Japonya için önemine değinerek "Abe, sadece eski bir başbakan değil, Japonya'ya orta ve uzun vadede yön verebilecek stratejik akla sahip siyasi bir stratejistti. Japonya'nın ABD'yle birlikte öne çıkardığı Hint-Pasifik girişimlerinin de beyinlerinden birisi." diye konuştu.

Abe'nin "abenomi" adıyla anılan Japon ekonomisiyle ilgili planlarına da değinen Dündar, "Abe, popülist siyasetçilerin aksine düşünen, strateji geliştiren, stratejilerine ABD gibi ortaklar bulabilen birisiydi. Bu yüzden öldürülmesi ilginç." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıyı eski bir askerin gerçekleştirmesinin şüphe uyandırdığını kaydeden Dündar, Japonya'da psikolojik sorunlu kişilerin çevreye zarar vermesinin de bir gerçeklik olduğuna işaret ederek "Dünyada bu tip suikastlara bakınca genelde birilerini başka birine öldürtürler ve öldüren sizi asla öldürtene ulaştırmaz. Bu işi yapan da bu şekilde doldurulmuş olabilir. Bu suikast, hastalıklı bir zihnin yönlendirilmesi de olabilir tamamen tek kişinin başının altından çıkmış bir saldırı da olabilir." dedi.

Dündar, bu eylemin motivasyonunun şu an itibarıyla bilinemeyeceğini de belirterek Japonya'daki mevcut şartlar altında Abe'nin öldürülmesinin ilginç bir olay olduğunun altını çizdi.

Abe ailesinin, Japon siyasetinde uzun süredir yer aldığına işaret eden Dündar, "Abe ailesi Japonya'nın yayılmacı döneminden itibaren bir şekilde bürokrasi ve siyasette bulunan bir aile. Bu manada doktrin olarak Abe'nin kafasının içi belli Japon değerleriyle doluydu. Sıradan bir milletvekili gibi değil, aileden gelen bir altyapısı vardı. ABD ile de yakın birisiydi. Böyle olduğu için ilginç bir suikast ama ne olduğunu asla söyleyemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dündar, tartışılacak fikirlerden ziyade stratejiler üreten bir siyasi figür olduğunu belirttiği Abe'nin başbakanlığı dönemine değinerek, "Japonya'da mesele bir noktadan bir noktaya gelmek değildir. Mesele olan statüyü korumak ve konumu korumaktır. Japonya bugün iflas etse yurt dışına sattığı kredilerle 100 yıl refahını koruyabilir. Abe burada Japonya'nın tökezlemesini engelledi ve var olan statüyü korudu." diye konuştu.