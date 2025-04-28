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Ankara, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne Kaydedildi

Ankara, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne Kaydedildi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın 'Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası' başlıklı dosyayla UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı. Bakan Ersoy, bu başarıyı TBMM binaları ve simgesel yapılarla örneklendirerek, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girme hedefini vurguladı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başkent Ankara'nın "Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası" başlıklı dosyayla UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başkent Ankara'nın "Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası" başlıklı dosyayla UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi. Ersoy, paylaşımında, "Ankara'nın modern mirası artık UNESCO'da! Planlı şehircilik anlayışı ve modern mimarisiyle Cumhuriyetimizin başkenti Ankara, 'Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası' başlıklı dosyayla UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildi. TBMM binalarından Gençlik Parkı'na, Güvenpark'tan Kızılay'a kadar birçok simgesel yapı, Ankara'nın dünyaya örnek kentleşme modelini yansıtıyor. UNESCO yolculuğunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hedef: UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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