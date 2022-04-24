Ankara Ülkü Ocakları mensupları iftarda bir araya geldi

ANKARA (AA) - Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında teşkilat mensuplarıyla iftarda buluştu.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve semazen gösterisiyle başlayan programda davetlilere hitap eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 2023 yılında Türk dünyası için büyük imkanların açılabileceğini ifade etti.

Ülkü Ocakları'nın yıllardır Türk dünyası için ciddi mücadeleler verdiğini kaydeden Yiğit Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıyla bu hedeflerinde başarılı olduklarını belirtti.

Yiğit sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkücü hareketinin güçleniyor olması bütün Türk düşmanlarının dikkatinin çekmektedir. Almanya, Fransa, Hollanda ve Amerika'da Ülkü Ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması için yapmış olduğu çalışmalar Ülkü Ocaklarının ne kadar başarılı bir yolda olduğunun bizlere açıkça göstermiştir."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı mücadelede yaptığı işlerin en önemlilerinden birinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'ya açmak olduğunu vurguladı.

Yurdun her yerinden seçilen temsilcilerin 23 Nisan 1920'de Meclisin kuruluşunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Karakaya şunları kaydetti:

"Milli mücadelenin karargahı Ankara'da açılan meclis şu açıdan önemliydi; daha Milli Mücadelenin başında ordu dahi yokken Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve Milli Mücadelenin tüm kararları bu mecliste alındı. Dünyada bunun gibi başka bir örnek yoktur. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi unvanına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci defada 15 Temmuz gecesi gazi olmuştur."

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel ise, Ankara Ülkü Ocaklarının yaptığı çalışmaları anlatarak, "Ülkü Ocakları olarak hedefimiz ülkümüz olan Türk Milliyetçiliği doğrultusunda Türk milletinin Türk yurtlarını korumak, Türk dünyası ile bir olmak ve milli bilinci olan fertleri yetiştirmek olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de yaptığımız çalışmalarla hedeflerimize ulaşmak için mücadele etmekteyiz. Türk milleti için mücadele eden önderlerimizin yolunda ilerlemekteyiz" dedi.

Konuşmalarının ardından Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a bıçak hediye etti.

İftara, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve çok sayıda vatandaş katıldı. ???????