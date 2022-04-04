Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 14 otobüs ekledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu ulaşımda yoğunluğu azaltmak amacıyla 14 otobüs satın aldı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, araç filosunu yenileme ve genişletme çalışmaları sürüyor. EGO Genel Müdürlüğü, öz kaynaklarıyla 2022 model 14 otobüsün daha alımını Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirdi.

Dizel yakıtlı, alçak tabanlı, engelli erişimine uygun klimalı otobüsler, önümüzdeki günlerde araç filosuna dahil edilecek. Yeni otobüslerin sayısı son alımlarla 369 olacak.

EGO Genel Müdürlüğü, yeni araçları Ankaralıların talepte bulunduğu yoğun hatlara yönlendirecek.