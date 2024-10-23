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TUSAŞ'a terör saldırısı; şehit ve yaralılar var

TUSAŞ'a terör saldırısı; şehit ve yaralılar var
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TUSAŞ'a terör saldırısı; şehit ve yaralılar varTÜRK Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi.

Tusaş'a terör saldırısı; şehit ve yaralılar var

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye ( Tusaş ) terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı ile birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

TUSAŞ, son dönemde çok sayıda helikopter, insansız hava aracı ve uçak geliştirdi. İnsansız hava araçları ANKA ve Aksungur, taarruz helikopteri Atak, genel maksat helikopteri Gökbey, Hürkuş, Hürjet ve KAAN gibi uçaklar yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ'ta geliştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Havacılık Güvenlik Politika Saldırı Güncel TUSAŞ Terör Uzay

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

 Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
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