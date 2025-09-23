Ankara, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Listesinde Öne Çıktı

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" Ödül Töreni'nde, ödül verilen 100 şirketin 24'ünün Ankara'dan olduğunu ifade etti. Baran, "Ankara siyasetin yanı sıra, ticaretin, sanayinin, girişimciliğin de başkenti olduğunu, Türkiye 100 programındaki başarısıyla ispatlamıştır" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" ödüllerinde Ankara ilinin başarılarına dikkati çekti. Ankara'nın "Türkiye 100" listesinin zirvesinde yerini aldığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren, büyüme hızlarıyla ve iş modelleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayan Türkiye 100 programında yer alan Ankara firmalarına plaketlerini Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanımız Sayın Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Faik Yavuz ve Haymana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Fazlı Çınar ile birlikte takdim ettik. Cesaretleri, yenilikçi bakış açıları ve öncü rolleriyle ekonomimize değer katan firmalarımız, Türk özel sektörünün vizyonunu ve dinamizmini de dünyaya gösteriyor. Türkiye 100 listesine girme başarısı gösteren tüm şirketlerimizi kutluyorum. 100 şirket içerisinde Ankara 24 şirketle en fazla başarı gösteren il oldu. Ankara'nın adının liste başında yer almasını sağlayan Ankaralı firmalarımızla da gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Ankara siyasetin yanı sıra, ticaretin, sanayinin, girişimciliğin de Başkenti olduğunu, Türkiye 100 programındaki başarısıyla ispatlamıştır."

Baran, ayrıca "Türkiye 100" programına öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Birlik Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na "marifet iltifata tabidir" düsturuyla hızla büyüyen şirketleri kamuoyunun dikkatine sunarak iyi örneklerin çoğaltılmasına katkı sağlamaları nedeniyle de teşekkür etti.