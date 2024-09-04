Ankara Turizm Master Planı Beypazarı'nda tanıtıldı

Ankara Büyükşehir belediyesi tarafından "Ankara Turizm Master Planı Bilgilendirme ve İşbirliği toplantısı Beypazarı ilçesinde düzenlendi.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, turizmden Beypazarı'nın önemli bir kent olduğunu söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Ankara ve ilçelerinin turizm potansiyelini artırmaya yönelik bu önemli adımda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ve toplantının Beypazarı İlçesinde düzenlenmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Toplantıya Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Aykut Çıngır, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Koç ve bazı ilçelerden belediye bürokratları katıldı.