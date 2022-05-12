Ankara Tren Garı'na bombalı saldırı davasında Kasım Güler tanık olarak dinlenecek

Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde DAEŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi. Davada DAEŞ'in sözde Türkiye emiri Kasım Güler'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanık Erman Ekici, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Ankara Tren Garı'nda meydana gelen bombalı saldırıda 103 kişi hayatın kaybetmişti. Ekinci ve diğer firari 16 sanığın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'kasten öldürme', 'nitelikli şekilde kasten öldürme', 'resmi belgede sahtecilik', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'tasarlayarak öldürme' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Davanın bugün görülen duruşmasında dinlenen tanık Ülkar Memedova, Ankara'daki bombalı saldırının gerçekleştiği tarihte DAEŞ yöneticisi olan eşi Mustafa Dokumacı'yla birlikte Suriye'de olduklarını söyleyerek, "Sanık Erman Ekici'yi tanımam. Eşim Suriye'de PKK'ya karşı savaştı ve yaralandı. Tel Abyad örgüt tarafından ele geçirilince şehir değiştirdik. Oradaki evimize Türkiye'den gelenler de oldu. Ama biz kadın-erkek farklı yerlerde kaldığımız için kimi gelip gittiğini görmedim. Daha sonra eşim İdlib'de bir saldırıda öldü. Eşim olunca ben de teslim oldum ve suçsuzum" dedi.

'KASIM GÜLER TANIK OLARAK DİNLENECEK'

Tanığın beyanlarının ardından söz alan avukatlar davada yer alan 13 firari sanığın İçişleri Bakanlığı'nda yer alan aranan-öldürülen listesindeki teröristlerden olup olmadığını ve bu isimlerin etkisiz hale getirildiyse bunun bilgisinin net bir şekilde dava dosyasına eklenmesi gerektiğini talep etti. Ara kararını veren mahkeme, DAEŞ sözde Türkiye emiri Kasım Güler ve DAEŞ'ten dosyası olan Gökhan Karademir'in tanık olarak dinlenmesine, Kasım Güler'in dosyasında 10 Ekim Ankara Tren Garı patlaması davasındaki sanıklara ait bilgi varsa bu bilginin dava dosyasına eklenmesine ve sanık Erman Ekici'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

(Engin Yağcı /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel