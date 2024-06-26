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Ankara Tren Garı Katliamı Davasında Avukatlar Savunma Yapmayacak

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Ankara Tren Garı'nda IŞİD saldırısı sonucu yaşanan katliamın davasında avukatlar cübbelerini çıkardı ve artık savunma yapmayacaklarını bildirdi. Davaya katılanlar ise adalet taleplerini dile getirdi.

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - 10 Ekim'de Ankara Tren Garı'nda IŞİD saldırısı sonucu yaşanan katliamın davasında avukatlar cübbelerini çıkardı ve artık savunma yapmayacaklarını bildirdi.

Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015'te IŞİD'in canlı bombalarıyla 104 kişinin katledilmesine ilişkin davanın 25'inci duruşması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşmaya, 10 Ekim Barış Derneği üyeleri, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, CHP milletvekilleri Semra Dinçer, Aliye Timisi Ersever, Ali Gökçek, Rıfat Nalbantoğlu, Türkan Elçi, Aliye Coşar, Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, EMEP Milletvekili İskender Bayhan ile DEM Parti Milletvekili Özgül Saki ile pek çok siyasi parti, sendika ve meslek odası ve yüzlerce yurttaş izleyici olarak katıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, davaya katılmaya ilişkin talebine dair "Huzurdaki dosya Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük katliam dosyası. Bu olay belki de yüzlerce yıl sonra anılacak bu yargılama da öyle. TBB, insan haklarını korumak görevi doğrultusunda insanlığa karşı işlenen suçlar açısından açılan ilk dava olmasından dolayı katılmak en doğal hakkıdır. Katliamda hayatını kaybeden yurttaşlarımızdan biri de avukat Uygar Coşkun'du. Bu yüzden TBB'nin davaya katılımını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"IŞİD'in insanlığa karşı suç işlediğini kabul etmeniz neden bu kadar zor?"

Mahkeme bunun üzerine TBB'nin davaya katılmasına karar verdi. Tanıkların dinlenmesi, kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin tam 256 talep ilettiklerini ifade eden avukat İlke Işık, "Sizinle çıktığımız duruşmalarda ise taleplerimizin büyük çoğunluğu reddedildi. Bu redler ülkenin en büyük katliamın yargılanmasını ve insanlığa karşı suç işlemeye yönelik talepleri reddetmek anlamına geliyor. IŞİD'in insanlığa karşı suç işlediğini kabul etmeniz neden bu kadar zor? Bu katliamda devletin, kamu görevlerinin sorumluluğunu asla görmediniz. Biz bu aşamadan sonra avukatlar olarak konuşmayacağız. Bundan sonra katılanlar konuşacak çünkü asıl söz onların. Biz cübbelerimizi bırakıp asıl yerimiz olan ailelerin yanına gidiyoruz" dedi.

"Adalet istiyoruz"

Bunun üzerine avukatlar cübbelerini çıkartarak, salonda ailelerin yanına geçerken, salonda bulunanlar da "Adalet istiyoruz" diyerek alkışlarla avukatlara destek verdiler. Mahkemede, katılanlar için mikrofon olmaması üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Aileler ise duruşmada katılanlar için öncesinde mikrofonun hazır edilmemesine tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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