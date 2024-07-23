Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Emeklilik Sürprizi
Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kenan Üstüner'in emeklilik pastası son kez trafiği denetlediği caddede kesildi. Meslektaşları tarafından yapılan sürpriz kutlamada duygulanan Üstüner, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru emeklilik pastasını, son kez trafiği denetlediği caddede kesti.
31 yıllık meslek hayatının son gününü yaşayan polis memuru Kenan Üstüner'e meslektaşlarınca emeklilik sürprizi yapıldı.
Üstüner, trafiği denetlediği Meşrutiyet Caddesi'ne mesai arkadaşlarınca getirilen emeklilik pastasını kesti.
Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy da kutlamaya katılarak, Üstüner'e emekleri için teşekkür etti.
Meslektaşlarının son gün sürprizinden duygulanan Üstüner, kendisini yalnız bırakmayan polis arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.