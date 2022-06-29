Ankara Toptancı Hali Esnafı: Bu Mazot 10 Liraya Düşmeden Enflasyonun Düşme Şansı Yok

CHP Ekonomi Masası heyeti, Ankara Toptancı Hali'nde esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnaf, "Bu mazot 10 liraya düşmeden enflasyonun düşme şansı yok. Meyve lüks oldu. Herkes, önce karnını doyurursa sonra meyve alıyor" dedi. Başka bir esnaf, "90'lı yıllara dönüyoruz. İleriye gideceğimiz yerde geriye dönüyoruz. Hep geriye. Şu anda bütün esnaf zarar ediyor" diye konuştu. Diğer bir esnaf ise hükümet yetkililerini kastederek, "Vatandaşla bir yüz yüze gelsinler başkanım. Kimseyi görmüyoruz ki. Gelsin vatandaşın derdini bir görsün, esnafın içine girsin, gelmiyorlar. Hükümet sözcüleri gelmiyorlar, gezmiyorlar. İstiyoruz gelmelerini" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, bugün Ankara Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul milletvekilleri Akif Hamza Çebi ve Gökan Zeybek, Bursa Milletvekili Osman Sarıbal, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı yer aldı. Heyet, hal esnafının sorunlarını dinledi, CHP'nin çözüm önerilerini anlattı.

"MEYVE LÜKS OLDU"

Öztrak, "Kayısıya 12 lira yazıyoruz" diyen bir esnafa "Maliyetler nasıl" diye sordu. Esnaf, şu yanıtı verdi:

"Geçen sene ne kadardı, 7-8 liraydı. Ciddi masraflar arttı. Kasa 8 bin lira oldu. Nakliye masrafı, işçilik masrafı ve ambalaj masrafı üründen fazla tutuyor. 30 lira mazot. Para sayma makinasından daha hızlı sayıyor pompalar. Bu mazot 10 liraya düşmeden enflasyonun düşme şansı yok. Verginin vergisini alan kaç tane ülke var. Sadece 17 bin lira nakliye ödüyoruz. Siz bir ürünü bedava alın, taş koyun içine, 5 bin lira maliyeti var. Meyve lüks oldu. Herkes, önce karnını doyurursa sonra meyve alıyor."

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un kıvırcığı göstererek "1 kasayı ne kadara satıyorsunuz" diye sorduğu esnaf, "Kasasını 20-22 liraya satıyoruz" dedi. Özcan'ın "Geçen sene neydi" sorusu üzerine esnaf, "Yarısıydı. Malda bir şey yok, maliyette var" yanıtını verdi.

ÖZTRAK: BU MALİYETLERİ KİM AZDIRDIYSA ONA GİDİYOR

Öztark'ın "Geçen sene üreticiden aldığınız fiyatla bu sene aldığınız fiyat aynı mı" sorusu üzerine esnaf; "Hemen hemen aynı ama maliyetlerimizi 2,5-3 katını buluyor" diye yanıt verdi. Öztrak ise "Çiftçi kazanmıyor, bu kadar maliyetle sizin elinize de çok fazla bir şey kalmıyor, peki kime gidiyor bu kazanç? Bu maliyetleri kim azdırdıysa ona gidiyor" diye konuştu.

"GEÇEN SENE 10 LİRAYSA BU SENE 30"

İlhami Özcan Aygun, taze incir kasasını göstererek "5 kilo gelse 30 liradan 150 lira" dedi. Öztrak'ın "Geçen sene aldığınız incirle bu sene aldığınız incir arasında çok büyük fiyat farkı var mı" sorusu üzerine esnaf, "Geçen sene 10 liraysa bu sene 30" yanıtını verdi.

"ŞU BOŞ KASA 15 LİRA"

Bir başka esnaf ise CHP'li milletvekillerine elindeki boş kasayı göstererek, "Şu boş kasa 15 lira. Nakliye de bayağı yüksek" diye dert yandı.

"HİÇ MEMNUN DEĞİLİZ. YÖNETİM BİZE DE BİR EL ATSIN ALLAH RIZASI İÇİN"

Pazara mal almaya gelen bir pazarcı da yaşadıkları sorunları Öztrak'a şöyle anlattı:

"Sıkıntı yaşıyoruz, kazançlarımız sıfır, mazota yetiştiremiyoruz, poşete yetiştiremiyoruz. Geçinemiyoruz. Hiç memnun değiliz. Yönetim bize de bir el atsın Allah rızası için. Vergi de veriyoruz ama bize hiçbir şey yok, alternatif yok. Alıyorum, almıyorum değil, kazanıyorum ama yetmiyor, karşılamıyor, buna bir çözüm getirin."

Öztrak, pazarcıya, "Çözeceğiz, hiç merak etmeyin" yanıtını verdi.

Taze fasulye satan bir esnaf, fasulyeleri neden çuvalda tuttuğunu soran milletvekillerine, "Bu, eskiden kasayla geliyordu, kartonla geliyordu; maliyeti yükseldiği için çuvalla geliyor. Çuvalda da mal iyi korunmuyor; yağmur, çamur" diye karşılık verdi.

"90'LI YILLARA DÖNÜYORUZ. İLERİYE GİDECEĞİMİZ YERDE GERİYE DÖNÜYORUZ"

Akif Hamza Çebi'nin "Yani maliyeti düşürmek için çuvala döndünüz" sözleri üzerine esnaf, "90'lı yıllara dönüyoruz. İleriye gideceğimiz yerde geriye dönüyoruz. Hep geriye. Şu anda bütün esnaf zarar ediyor, masraf kurtarmıyor" diye konuştu.

Bir üretici ise maliyet giderlerini şöyle anlattı:

"Kirazı akşama kadar ancak 50 kilo topluyorsun, 200 lira yevmiye, 100 lirada servis ile öğlen yemeğine gidiyor, oldu 300 lira. 4-4,5 lirada buraya gelene kadar ambalajı, kasasına gidiyor. Hiç daha meyveye para vermiyorsun. Bu mazottan, nakliyeden 10,5 lira meyveye masraf biniyor. Tüketiciye göre 20 lira pahalı. Hep masrafa boğuluyor."

İlhami Özcan Aygun patates ve soğan çuvallarını göstererek "Teröristlere geldik teröristlere. Patates soğana ne diyorlardı geçtiğimiz yıllarda" diye sorduğu esnaf, "Terörist diyorlardı" yanıtını verdi.

"GÜNLÜK FİYAT DEĞİŞİYOR"

Bir esnaf, "Her gün günlük fiyat değişiyor. 6 ay önce 30 kuruşken şu anda 1,5 lira ile 2 lira arasında ürün fiyatlarında nakliye masrafı" sözleriyle dert yandı.

"HÜKÜMET SÖZCÜLERİ GELMİYORLAR, GEZMİYORLAR"

Diğer bir esnaf ise hükümet yetkililerinin hale gelmediğini ve esnafın derdini dinlemediğini belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşla bir yüz yüze gelsinler başkanım. Kimseyi görmüyoruz ki. Gelsin vatandaşın derdini bir görsün, esnafın içine girsin, gelmiyorlar. Hükümet sözcüleri gelmiyorlar, gezmiyorlar. İstiyoruz gelmelerini. Esnaf olarak, vatandaş olarak sahada görmek istiyoruz, esnafın içinde onları da görmek istiyoruz. Belki 3-5 senedir görmüyoruz."

ESNAFTAN ÖZTRAK'A: ŞU KASANIN ANAHTARINI BİR ALSAN BAŞKANIM, BİZ HER ŞEYE KABULÜZ

Başka bir esnaf, Öztrak'a, Hazine ve Maliye Bakanlığı kasasının kastederek, "Siz televizyona çıktığınız zaman çok takdir ediyoruz. Şu kasanın anahtarını bir alsan başkanım, biz her şeye kabulüz. Kasanını anahtarı sende dursun" diye seslendi.

ANKA / Güncel