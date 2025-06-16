Ankara Ticaret Odası ve Vakıf Katılım'dan Dijital İş Birliği

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerinin, bankadaki işlemlerini ön muhasebe uygulamasıyla birleştirerek tek bir platform üzerinden yapmalarına imkan sağlayacak "p@ket e-Yönetim Platformu" iş birliği protokolü, ATO Başkanı Gürsel Baran ile Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben tarafından imzalandı.

ATO Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, içinde bulunulan çağın dijitalleşmenin her alana damga vurduğu bir dönem olduğunu belirterek, Türkiye'nin gelişimiyle birlikte işletmelerin defter tutmadan vergi beyanına, fatura kesiminden arşivlemeye kadar birçok yükümlülüğünü dijital ortamda yerine getirebildiğini söyledi.

ATO üyelerinin faaliyetlerini kolaylaştırmaları ve ticaretlerinin önünün açılması için çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Baran, Vakıf Katılım ile "p@ket e-Yönetim Platformu" iş birliği protokolü imzalayarak, üyelerinin bankacılık ve ön muhasebe işlemlerini kolaylaştırmasına katkı sağlamayı istediklerini söyledi. Baran, "Vakıf Katılım'ın 'p@ket e-Yönetim Platformu' ile üye işletmelerimiz bankalardaki ihtiyaçlarını, ön muhasebe uygulamasıyla birleştirerek, tek uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek" dedi.

"170 bin üye 1,5 yıl ücretsiz faydalanacak"

p@ket e-Yönetim Platformu'nun aynı zamanda, vergi ödemeleri, hesap hareketleri gibi açık bankacılık servislerini de kapsadığını kaydeden Baran, "170 bin üyemiz Vakıf Katılım'ın p@ket e-Yönetim Platformu'ndan 2027 yılı başına kadar ücretsiz yararlanabilecek. İmzaladığımız bu protokolün 170 bin üyemize faydalı olmasını, ülkemize ve ekonomimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ise Ankara Ticaret Odası ile gerçekleştirilen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akben, kısa bir süre önce KOBİ ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak dijital platformları p@ket'i hizmete sunduklarını belirtti. Firmaların bütün ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm sunmak amacıyla geliştirdikleri p@ket ile ilgili bugüne kadar birçok önemli meslek kuruluşuyla protokoller imzaladıklarını vurgulayan Akben, "Bugün de yaptığımız iş birliklerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. Artık değerli ATO üyeleri de p@ket'in tüm avantajlarından ayrıcalıklı fırsatlarla yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.

Yeni bir ürün olmasına rağmen yaklaşık 8 bin müşterilerini p@ket ile buluşturduklarını aktaran Akben, müşterilerin uygulamayı aktif olarak kullandığını ve 60 binin üzerinde e-fatura kesildiğini kaydetti. Bir yıl içinde aldıkları sonuçların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Akben, dijital platformları p@ket ile ilgili iş birliklerini artırarak çok daha fazla KOBİ ve işletmenin bankacılık işlemlerini kolaylaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İmza törenine Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, Bölüm Başkanları Taner Akkurt, Tansel Kara, Bölge Müdürü Oğuz Avan, Şube Müdürü Emrah Ortikoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Gül, Servis Yöneticileri Adil Uz, Elif Uygur, Portföy Temsilcisi Eyüp Şayli ile ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran, Genel Sekreter Yardımcıları Abdurrahman Karabudak ve İbrahim Tırpancı katıldı.