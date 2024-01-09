Ankara Ticaret Odası, başkentin turizm destinasyonlarını içeren takvim hazırladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Cumhuriyet'in 101. yılına özel başkentin 101 turizm destinasyonunun görsel, bölgesel ve tanıtım bilgilerini içeren "101'de 101 Ankara" takvimini hazırladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, kentin sahip olduğu değerler konusunda farkındalık yaratılması ve başkentin tanıtımına destek olunması amacıyla Ankara'nın doğal, tarihi ve kültürel 101 destinasyonunun paylaşıldığı 2024 takvimi yapıldı.

Takvimdeki karekod ile ATO'nun dijital uygulaması ATONET Mobil uygulaması üzerinden 101 kültür ve turizm destinasyonunun görsel, bölgesel ve tanıtım bilgilerine ulaşılabiliyor.

Tulumtaş Mağarası'ndan Davutoğlan Kuş Cenneti'ne, Augustus Tapınağı'ndan Direksiyon Binası'na, Hamamönü'nden Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'ne, Beynam Atatürk Ormanı'ndan Kesikköprü Baraj Gölü'ne kadar Ankara'nın turistik rotalarının güncel bilgilerle paylaşıldığı takvimde 12 destinasyonun fotoğrafları da yer aldı.

Söz konusu takvimin ilk yaprağında, 101 destinasyonun isimlerine Hitit Güneş Kursu Heykeli etrafındaki grafik çalışmasıyla yer verildi.

Takvimin ocak yaprağında "Hacı Bayram Veli Camii", şubatta "CSO ADA", martta "Aslanhane Camii", nisanda "Cumhuriyet Müzesi-2. TBMM Binası", mayısta "Gordion Antik Kenti", haziranda "Gençlik Parkı", temmuzda "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi", ağustosta "Eymir Gölü", eylülde "Devlet Resim ve Heykel Müzesi", ekimde "Ankara Kalesi", kasımda "Anıtkabir" ve aralık yaprağında ise "Kuğulu Park"ın fotoğrafları bulunuyor.

Takvime nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan Ankara (Angora) tavşanı illüstrasyonu da eklendi. İlk sayfada okuyucuyu karşılayan Ankara tavşanı, her bir takvim yaprağındaki görsellere uygun kıyafet, eşya ve aksesuarlarla destinasyonları tanıttı.

ATO'nun diğer takviminde İzmir İktisat Kongresi görseli bulunuyor

ATO'nun Atatürk ve Cumhuriyet temalı 3 boyutlu diğer takviminde ise 1923'te düzenlenen, siyasi bağımsızlığın ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkün olabileceğinin vurgulandığı "İzmir İktisat Kongresi" görseli paylaşıldı.

Takvimde, kongre görselinin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı ile Atatürk'ün "Ekonomik kalkınma Türkiye'nin hür ve bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye ülküsünün belkemiğidir." sözü yer aldı.

Hedef, başkenti cazibe merkezi haline getirmek

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin tanıtımının yapılması ve turizm sektörünün kentte gelişip ilerlemesinin her zaman gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in ve Odanın 101. yılında, başkentin 101 destinasyonunun her birini turizmde cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Baran, "Dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi Ankara'da ağırlayacağımız günler için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.