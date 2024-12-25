Ankara Ticaret Odası Başkanı'ndan 2025 Asgari Ücret Açıklaması

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2025 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücretin yüzde 30 artışla, 22 bin 104 liraya yükseltilmesi, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından sürdürülebilir ve dengede bir rakam olmuştur" değerlendirmesini yaptı.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Asgari ücretin yüzde 30 artışla, 22 bin 104 liraya yükseltilmesi, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından sürdürülebilir ve dengede bir rakam olmuştur. Bugün yaşadığımız sorunların ve alım gücü kaybının esas sorumlusunun yüksek enflasyon olduğu gerçeğini, aynı durumun işveren açısından da yatırım ve üretimin önünde engel teşkil ettiğini unutmamamız gerekiyor. Bu açıdan işveren desteğinin de, 700 TL'den bin TL'ye yükseltilmesi önemli ve kıymetlidir. Bu adımların bizi en kısa sürede enflasyon baskısından kurtarmasını, faiz indiriminin önünü açmasını temenni ediyor, yeni asgari ücretin işçi ve işverenler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."