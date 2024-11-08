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TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon 2024'te Yüzde 44'e Düşecek

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon 2024'te Yüzde 44'e Düşecek
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TCMB Başkanı Karahan, 2024 yılı sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 44 seviyesine gerileyeceğini öngördüklerini açıkladı. Daha önce yapılan değerlendirmelerle birlikte, ekonomideki gelişmelerin bu tahminlerle uyumlu olduğu vurgulandı. Enflasyonla mücadelenin önemine dikkat çeken Karahan, bu hedefe ulaşmak için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.

ANKARA TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 44'e gerileyeceğini öngörüyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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