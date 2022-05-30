ANKARA -TBMM Başkanı Şentop: "Sayıştay'ın devlete sağladığı şeffaflık devletimize duyulan güveni perçinlemektedir" - Haberler

ANKARA -TBMM Başkanı Şentop: "Sayıştay'ın devlete sağladığı şeffaflık devletimize duyulan güveni perçinlemektedir"
AA - Güncel
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Salondaki katılımcılar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılarak bir konuşma yaptı.
Salondaki katılımcılar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılarak bir konuşma yaptı.
AA / Güncel