Ankara tavşanından Türkiye'de sadece 25 tane kaldı

ANKARA - Yavrularına bakma konusunda nazlı ve dikkatsiz olmasıyla tanınan Ankara Tavşanından, Türkiye'de sadece 25 tane kaldı.

Tüylerinin dayanıklı, hafif ve esnek olmasından dolayı avlanan ve nesli tükenme noktasına gelen Ankara Tavşanlarından Türkiye'de sadece 25 tane kaldı. Hollanda, Çin ve Kore gibi ülkeler ise Ankara Tavşanını tüyleri için beslemeye ve üretmeye devam ediyor. Ankara Tavşanının soyunu devam ettirmek isteyen Ankara'nın Pursaklar Belediyesi ise tavşana sahip çıktı. Yurtdışından güçlükle getirdiği Ankara Tavşanı yavrularını besleyen Pursaklar Belediyesi, Türkiye'de kalmadığı iddia edilen Ankara Tavşanının sayısını 25'e çıkarmayı başardı. Tavşanların bakımı ise Pursaklar Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Endemik Vadide yapılıyor. Tavşanların bakımını üstlenen Veteriner Hekim İsa Demir ise tavşanlar hakkında İHA Muhabirine açıklamalarda bulundu.

Veteriner Hekim İsa Demir, Ankara Tavşanını tüm Türkiye'de aradıklarını fakat bulamadıklarını söyledi. Demir, aramaya devam ettiklerinde tavşanın; Hollanda, Kore ve Çin'de üretildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz elde etmek için hala aramaya devam ettiğimizde Tarım ve Orman Bakanlığına da sorduk. Hiçbir kayıtlı üretici ve işletmecisininim olmadığını öğrendik. Kayıtlı üretim hanenin en son 20 yıl önce kapandığını öğrendik. Fakat bu türün Endemik Vadide olması şart. Aramaya devam ettik ve bir hobisi olan arkadaşın yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini öğrendik. Bu arkadaş, Ankara Tavşanının bakımlarını yürütemiyordu açıkçası. Elindeki 3 çifti bize vermeyi kabul etti. Ondan temin ettiğimiz 3 çiftle yola çıktık ve üretimine çabaladık. İki yıldır parkımızın ana unsurları arasında bu tavşanlar. Sonunda çok şükür Ankara Tavşanını, kendi anavatanında üretmeyi başardık. Üretiyoruz ve çoğaltıyoruz. Şu an da 24 tane Ankara Tavşanı var elimizde."

Ankara Tavşanının diğer tavşanlara kıyasla yaşamsal süreçlerinde farklılıklar olduğunu aktaran Demir, tavşanın yavrularına bakımı konusunda nazlı ve dikkatsiz olduğunu belirtti. Ankara Tavşanının gebe kalma olasılığının çok düşük olduğunu söyleyen Demir, türün biyolojik olarak çok değerli olduğuna dikkati çekti.

Demir, Ankara Tavşanının üretimine Avrupa ve Uzak Doğu'da devam edilmesinin sebebini tavşanın tüyleri olduğuna işaret ederek, "Diğer ülkelerin bu tavşanı bakıyor ve üretmeye devam ediyor olmasının ana nedeni tavşanın tüyleri. Bu tüylerle yapılan çok çalışma var. Bu tüyler çok dayanıklı, esnek ve hafif. Aynı zamanda bir kumaş yapmak ve dokumak içinde organik bir materyal" dedi.