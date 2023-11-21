Ankara Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri, Okulun Spor Salonu ve Kantinin Yıkılmasına Tepki Gösterdi: "Bariyerler Derhal...

Ankara Dikmen’de bulunan Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve velileri, okulun kantin ve spor salonunun yıkılmasına tepki gösterdi. Öğrenci ve veliler, “Çevrede yemek alabileceğimiz bir yer yok dememize rağmen, kantin açılacağı sözü almamıza rağmen hep geçiştirildik. Şimdi de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü spor salonumuzu yıkıp yerine kendine konferans salonu yapacakmış. Biliyoruz bugün spor salonunu yıkmak isteyenler yarın okulu da boşaltmaya çalışacaklar. Üst üste gelen bu bahanelerden artık sıkıldık. Bariyerler derhal kaldırılsın. Bize spor salonumuzu geri verin” açıklamasını yaptı.

Ankara Dikmen'de bulunan Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve velileri, okulun kantin ve spor salonunun yıkılmasına tepki gösterdi. Öğrenci ve veliler, "Çevrede yemek alabileceğimiz bir yer yok dememize rağmen, kantin açılacağı sözü almamıza rağmen hep geçiştirildik. Şimdi de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü spor salonumuzu yıkıp yerine kendine konferans salonu yapacakmış. Biliyoruz bugün spor salonunu yıkmak isteyenler yarın okulu da boşaltmaya çalışacaklar. Üst üste gelen bu bahanelerden artık sıkıldık. Bariyerler derhal kaldırılsın. Bize spor salonumuzu geri verin" açıklamasını yaptı.

Ankara'da Dikmen semtinde bulunan Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve velileri, okulun spor salonu ve kantinin yıkılmasına tepki gösterdi. Öğrenciler ve velilerin dün yaptığı protestoda şu açıklama yapıldı:

"BİZLER LİSEMİZE SAHİP ÇIKMAKTA KARARLIYIZ"

"Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri olarak bir haftalık tatil sonrası, okulun açıldığı ilk gün buradayız. Buradayız çünkü bir haftalık tatilde arkamızdaki bariyerleri kurarak spor salonumuzu yıkma hazırlığına girildi. Geçen hafta çarşamba günü bariyerlerin kurulduğunu öğrendiğimiz gibi tatil olmasına rağmen burada buluşmuştuk. Kendimizi ve taleplerimizi net ifade ettiğimizi sanıyorduk. Ancak bariyerlerin hala kaldırılmamış olmasından anlıyoruz ki yeterince anlaşılamamışız. Okulun ilk gününden sesleniyoruz: Bizler lisemize sahip çıkmakta kararlıyız.

"ŞİMDİ DE TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR SALONUMUZU YIKIP YERİNE KENDİNE KONFERANS SALONU YAPACAKMIŞ"

Neler olmuştu hatırlatalım. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından soyunma odalarımız elimizden alındı, deprem bahane edilerek okul boşaltılmaya çalışıldı. Yetmezmiş gibi kantinimizi de elimizden aldılar. Çevrede yemek alabileceğimiz bir yer yok dememize rağmen kantin açılacağı sözü almamıza rağmen hep geçiştirildik. Şimdi de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü spor salonumuzu yıkıp yerine kendine konferans salonu yapacakmış. Soruyoruz: Havalar soğurken bizler beden eğitimi dersimizi, törenlerimizi ve etkinliklerimizi nerede yapacağız? Okul dört duvardan ibaret değildir. Biliyoruz bugün spor salonunu yıkmak isteyenler yarın okulu da boşaltmaya çalışacaklar. Üst üste gelen bu bahanelerden artık sıkıldık. Önceki açıklamamızda ' Spor salonumuza da lisemize de sahip çıkacağız' demiştik. Vazgeçmeyeceğiz. Şimdi de yineliyoruz. Bariyerler derhal kaldırılsın. Bize spor salonumuzu geri verin.

"SPOR SALONU HEMEN KULLANIMA GERİ AÇILSIN"

Kantinin kapanması üzerine bugün kendi alternatif kantinimizi oluşturduk. Spor salonunun yıkılmaya çalışılması da bizler için son damla oldu. Taleplerimiz çok net: Spor salonu hemen kullanıma geri açılsın. Kantin açılsın. Soyunma odalarımızı geri verin. Lisemizin koşulları iyileştirilsin.

Taleplerimizi yazdığımız ve İl Milli Eğitim'e vereceğimiz dilekçelerimizle bugün buradayız. Liselilerin sesini duymak zorundasınız. Buradan aynı zamanda Tapu Kadastro Genel Müdürü'ne de sesleniyoruz. Eğer taleplerimiz karşılanmazsa kendi mezun olduğunuz okulu boşaltmaya çalışarak, spor salonunu yıkmaya çalışarak bir utanç tablosu olarak anacağız sizleri.

Bariyerler çekilene, spor salonumuzu kullanmaya başlayana ve kantinimiz açılana kadar sesimizi büyütmeye devam edeceğiz. Hava koşullarına rağmen burada olan tüm öğrencilere ve velilere teşekkür ederiz. Bu hafta dilekçelerimizi İl Milli Eğitim'e teslim edeceğiz. Spor salonumuzu da eğitim hakkımız da geri alacağız."