Üye Girişi
Haberler

Ankara Tabip Odası: AKP İktidarı Boyunca En Az 2042 Maden İşçisi İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ankara Tabip Odası, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında AKP iktidarı döneminde en az 2042 maden işçisinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, taşeron ve rödovans sistemleri, ihmaller, denetimsizlik ve güvencesiz istihdamın yeni maden katliamlarına yol açtığı vurgulandı.

Ankara Tabip Odası, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında; "AKP iktidarı boyunca en az 2042 maden işçisi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Madencilik alanında işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistemleri, ihmaller, denetimsizlik, güvencesiz ve kayıt dışı istihdam biçimleri devam ettikçe yeni maden katliamları kaçınılmaz hale gelmektedir. Kamunun etkili biçimde denetimi sağlanmalıdır, gerekli yasal düzenlemeler ve teknik tedbirler hayata geçirilmelidir. Çalışırken ölmek istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara Tabip Odası, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ankara Tabip Odası'nın açıklamasında sendikasızlaştırma ve aşırı yoğun çalışma sisteminin, iş cinayetlerine ve meslek hastalıklarına neden olduğu belirtildi. Ankara Tabip Odası'nın açıklaması şöyle:

"AKP İKTİDARI BOYUNCA EN AZ 2042 MADEN İŞÇİSİ İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ"

"Soma, Ermenek, Amasra, Çöllolar, Şirvan, Kozlu,… AKP iktidarı boyunca en az 2042 maden işçisi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Madenlerde yaşanan katliamların başlıca nedenleri, özelleştirme programları sonucunda kamu madenciliğini ve uzun yıllar sonucu elde edilmiş bilgi birikimini tasfiye eden neoliberal politikalardır. İşçileri üretim baskısı ile karşı karşıya bırakan taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma ve aşırı yoğun çalışma sistemi, iş cinayetlerine ve meslek hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır.

Son olarak 14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı Amasra maden katliamında görüldüğü üzere ihmaller ile Sayıştay Başkanlığı'nın yıllarca üst üste raporlarında usulsüzlükleri ve eksiklikleri belirtmesine rağmen alınmayan tedbirler 42 madencinin yaşamını yitirmesine neden olmuştur. Madencilik alanında işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistemleri, ihmaller, denetimsizlik, güvencesiz ve kayıt dışı istihdam biçimleri devam ettikçe yeni maden katliamları kaçınılmaz hale gelmektedir. Kamunun etkili biçimde denetimi sağlanmalıdır, gerekli yasal düzenlemeler ve teknik tedbirler hayata geçirilmelidir. Maliyet ve ciro hesapları yaparak gerekli önlemleri almayan patronlar ile denetimleri yerine getirmeyen ve eksikliklere göz yuman idarecileri koruyan, mühendis ve hekimleri ise her iş kazasında ve iş cinayetinde sorumlu tutan anlayışa son verilmelidir. Çalışırken Ölmek İstemiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ankara Tabip Odası AK Parti Aralık Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title