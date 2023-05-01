ANKARA-SURİYE'NİN TEL ABYAD KENTİNDE PATLAMA: 2 POLİS ŞEHİT, 7 POLİS YARALI

Suriye'nin Tel Abyad kentinde yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Özgür Barçın'ın Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan baba evine yakınları taziye ziyaretine geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sincan Belediyesi sokağa ikram çadırları kurarken, siyasi partilerin temsilcileri de şehit ailesine taziye dileklerini iletmek için ziyarette bulundu. Şehit polis memuru Özgür Barçın'ın komşusu Murat Alkaya, "Özgür bizim yıllardır komşumuz. Polis Özel Harekat görevlisiydi. Bomba patlamış. Allah belasını versin bu terörün. Bıktık. Vallahi bıktık. Olmasa iyi ama oluyor. Daha 1 hafta önce buradaydı. Bayramda da ailesini ziyarete gelecekti ama gelemedi çocuk. Üzülüyorum. Çocukları var. Geçen sene ev almıştı" dedi.

Şehit Polisin cenazesinin bugün sabah saatlerinde baba evine geleceği ve öğlen saatlerinde Cimşit Mezarlığı'ndan defnedileceği belirtildi.