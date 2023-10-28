ANKARA-SU MEKTEBİM KOLEJİ, 2'NCİ TBMM BİNASI'NI ZİYARET ETTİ

Mektebim Koleji, 2'nci TBMM Binası'nı ziyaret etti

ANKARA, (DHA)-Mektebim Koleji, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında 2'nci Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Binası'nı ziyaret etti.

Mektebim Koleji, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı' kapsamında Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, yönetim kadrosu, öğretmenleri ve çeşitli kampüslerden gelen 350 öğrencisi ile 2'nci TBMM (Cumhuriyet Müzesi) Binası'nı ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilere Cumhuriyet Dönemi'ne ait konular anlatıldı. Daha sonra Genel Kurul Salonu'nda Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko bir konuşma yaptı. Ümit Kalko, burada yaptığı konuşmada, 'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün seslendiği kürsüden, Cumhuriyet'in kalbinden sizlere seslenmek benim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Ulusumuzun geleceğinin sizlerin elinde olacağını bilen Atatürk, 'Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz' demişti. Öyleyse sizler Atatürk gibi yüce bir varlığın önderliğinde yetişen ve bugünlere kavuşan mutlu bir ulusun çocuklarısınız. Işığınızı, inancınızı ve gücünüzü Atatürk'ten almaktasınız. Atatürk kadar çalışkan ve onun kadar vatan ve millet sevgisi ile dolu olmalı yüreklerimiz? dedi.

'CUMHURİYET KOLAY KAZANILMADI'

Kalko, Cumhuriyet'in kolay kazanılmadığını ifade ederek, 'Çok badireler atlatıldı, çok engeller aşıldı. İhanetler yaşandı. Zaferler kazanıldı. Binlerce şehit verildi. Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde aslında emperyalizmin yenilgiye uğratılmasının sonucu olarak kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadroları Anadolu topraklarını işgale karşı korumak ve emperyalist devletlere karşı tam bağımsızlığını elde etmek için var gücüyle mücadele ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmışlardır. Çağdaş, demokratik ve laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri 19 Mayıs 1919'da atılmış, 23 Nisan 1920'de Ulusal Egemenlik anlayışı kabul edilmiş, 29 Ekim 1923'te de en büyük devrimimiz olan Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bugün geçmişimizden aldığımız güçle geçmişten geleceğe büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunu da 100'üncüyılını kutlamanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz' diye konuştu.

'EN DEĞERLİ KAZANIMLARDAN BİRİ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİDİR'

Cumhuriyet'in demokrasi, yurttaşlık bilinci, laiklik, kadın-erkek eşitliği ve çağdaş hukuk devleti gibi sayısız kazanımları olduğunu vurgulayan Kalko, 'Ancak bir eğitim kurumu olmamız nedeni ile bence en değerli kazanımlardan biri de şüphesiz ki eğitimde fırsat eşitliğidir. Büyük önderimiz ve başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği, çok büyük mücadelelerle kazanılan Cumhuriyetimizi sahiplenmek, korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Cumhuriyet rejimi fırsat eşitliğiyle birlikte çağdaş eğitimini de sistemini de getirmiş. Modern ve bağımsız bir ülke olma yolunda da rotamızı belirlemiştir. Bizler de Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef koyduğu akıl ve bilim yolundaki eğitimde kalite anlayışını ülkemizin birçok noktasına ulaştırarak öğrencilerimize dünya standartlarında eğitim imkanı sunuyoruz. 21'inci yüzyıl yetkinliklerine sahip, kendine yeten, Atatürk devrimlerine sahip çıkıp, geliştirecek çağdaş Cumhuriyet bireyleri yetiştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümü kutlamanın gururunu yaşamakta olduğumuz bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemizin gelişmesinde ve ulusumuzun çağdaşlaşmasında emeği geçen insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum, saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını ve Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum, saygılar ve sevgiler sunuyorum' ifadelerini kullandı.