Ankara Sivil Toplum Platformu, Sudan İçin Acil Yardım Çağrısında Bulundu

Güncelleme:
Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP), Sudan'daki çatışmaların artmasıyla birlikte acil insani yardım ihtiyaçlarına dikkat çekti. Platform üyeleri, Sudan halkının yanında olduklarını belirterek, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına dayanışma çağrısı yaptı.

Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP), Sudan'da artan çatışmalarla ilgili acil insani yardım çağrısında bulundu.

ASTP Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Bayram Şahin, Araştırma ve Kültür Vakfı Konferans Salonu'nda yaptığı basın açıklamasında, Sudan'da süregelen çatışmaların, siyasi belirsizliğin ve insani dramın kritik eşiğe ulaştığını ifade etti.

Sudan halkının yanında olduklarını dile getiren Şahin, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına dayanışma çağrısı yaptı.

İnsani yardımların artırılması, diplomatik girişimlerin hızlandırılması ve bölgeye yönelik kalıcı çözümler için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu soykırımcıların batıl 'Nil'den Fırat'a kadar vadedilmiş ülke' saçmalığındaki hayallerinin içerisinde Nil nehrinin geçtiği Sudan'ın doğusu da vardır. Ayrıca Sudan hükümeti Gazze'deki şerefli direnişçilere en çok destek sağlayan ülkeydi. Bugün Sudan için en acil ihtiyaç, gerçek bir barışın sağlanması ve insani yardım koridorlarının bir an önce açılmasıdır. Yine başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere İslam ülkeleri bu meselede ağırlığı koymalı, Sudan'ın daha önce bölündüğü gibi tekrar bölünmesinin önüne geçilmeli, soykırımın durdurulması için aktif rol üstlenilmelidir."

Açıklamanın ardından sunumların yapıldığı etkinliğe, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb ve platform üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
