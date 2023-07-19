Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattında Ek Seferler Başlıyor
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TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi, Ankara-Sivas hızlı tren hattında cuma, cumartesi ve pazar günleri ek seferler düzenleyeceğini duyurdu. Yeni seferlerle günlük ortalama 966 kişilik kapasite artışı sağlanacak.
TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Anonim Şirketi, 11 Ağustos'tan itibaren Ankara- Sivas hızlı tren hattında cuma, cumartesi ve pazar günleri ek sefer yapılmaya başlanacağını açıkladı.
TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara- Sivas hızlı tren hattının ilave seferlerle daha fazla yolcuyu misafir edececeği belirtilerek, "Yolcu yoğunluğu ve taleplerinin karşılanması için Ankara- Sivas YHT hattında 11 Ağustos itibarıyla cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı 8 sefer (4+4) yapılmaya başlanacak. Yeni sefere konulan tren Ankara'dan 11.10'da, Sivas'tan 14.50'de hareket edecek. Günlük ortalama 3 binden fazla yolcunun seyahat ettiği Ankara-Sivas arası işletilen hızlı trenlerde yeni seferler ile cuma-cumartesi ve pazar günleri 966 kişilik kapasite artışı sağlanmış olacak. 27 Nisan 2023 tarihinde hizmete verilen Ankara-Sivas arasında işleyen hızlı trenlerle bugüne kadar 264 bin yolcu seyahat etti" denildi.